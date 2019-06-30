​إحصاء: اليونانيون أكثر الأوروبيين حصولا على عطلات طويلة

أثينا- أ ش أ:

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن اليونانيين يمضون عطلات طويلة تصل لضعف الوقت الذي يمضيه مواطنو أية دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية عن المكتب أن اليونانيين يمضون 9ر9 يوم في المتوسط في العطلات بزيادة الضعف تقريبا عن المتوسط في عموم الاتحاد الأوروبي وهو 1ر5 يوم.

كما أظهرت الأرقام أن المواطنين في الدولة الأخرى الذين يقومون بأجازات خارج منازلهم بشكل روتيني لأكثر من أسبوع هم مواطنو لوكسمبورج ، حيث يقضون 1ر7 يوم عطلة.