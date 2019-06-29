  • عاجل:بعد قليل.. الكاميرون وغانا.. التشكيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    التحالف العربي يستهدف عدة مواقع للمليشيات الحوثية بصعدة شمالي اليمن

    06:17 م السبت 29 يونيو 2019
    التحالف العربي يستهدف عدة مواقع للمليشيات الحوثية بصعدة شمالي اليمن

    أرشيفية

    عدن (أ ش أ)

    شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

    وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" بأن المقاتلات استهدفت موقعا للمليشيا في منطقة "الفحلوين" بعدة غارات جوية؛ ما أسفر عن تدمير مدفعية تابعة للمليشيا، ومصرع عددٍ من عناصرها.

    وأضاف الموقع أن مقاتلات التحالف قامت بعدد من الغارات الجوية على مخزن أسلحة تابعا للمليشيا الحوثية في وادي "حضوان" بالمديرية ذاتها؛ ما أدى إلى تدمير المخزن، ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

    كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقتي "الغول"، "والعشاش" القريبتين من مركز المديرية؛ ما أسفر عن تكبدها خسائر في العدد والعدة.

    هذا المحتوى من

    مقاتلات التحالف العربي الحرب اليمنية ميليشيات الحوثي الحوثيون صعدة

    الخبر التالى:

    فلسطين: الصمت على ما تتعرض له قرية "العيسوية" تواطؤ وجريمة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان