رئيس الفلبين يهدد بحبس منتقدين رفعوا دعوى ضده بالتقصير

مانيلا - (د ب أ):

هدد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي بحبس منتقدين، قدموا شكوى ضده بالتقصير بسبب ما يزعم عن فشله في حماية أراضي البلاد في جنوب بحر الصين من الغزو الصيني.

وقال دوتيرتي للصحفيين مساء أمس الخميس "يتهموني بالتقصير؟ سأحبسهم جميعا. دعوهم يحاولون القيام بذلك وسوف احبسهم ".

وأكد رئيس الفلبين، 74 عاما، أيضا على أنه لن يرسل جنودا فلبينيين للحرب مع الصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، مشددا على أن الجيش الفلبيني غير مستعد لمواجهة مسلحة.

وقال "سأبلغ جنودنا أنني سوف أرسلهم إلى هناك. سوف يتم سحقهم ،فماذا عن أسرهم؟"

وكان مشرعون وخبراء قانونيون قد حذروا من أن هناك أساسا كافيا لتقديم شكوى بالتقصير ضد دوتيرتي، الذي يواجه ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الصين منذ قيام قارب صيني بغرق قارب صيد فلبيني في التاسع من يونيو الماضي.

وغادر القارب الصيني بدون مساعدة أفراد الطاقم والصيادين الـ22 ، الذين تم إنقاذهم لاحقا من قبل سفينة فيتنامية.

ووصف دوتيرتي حادث التاسع من يونيو الجاري الذي وقع بالقرب من "ريد بانك"، وهي ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين بأنه "حادث بحري صغير" ووافق على إجراء تحقيق مشترك مع الصين وطرف ثالث لتسوية القضية.

وأضاف أيضا أن الفلبين لا يمكنها منع الصينيين من الصيد في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية للبلاد في بحر الصين الجنوبي نظر لأن بكين تطالب بأحقيتها في السيطرة على المنطقة المتنازع عليها.