  • عاجل:لحظة بلحظة.. السنغال 0 - 0 الجزائر.. انطلاق المباراة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    بعد إطلاق النار خارج مسجد.. وزير داخلية فرنسا يطالب بزيادة تأمين دور العبادة

    06:25 م الخميس 27 يونيو 2019
    بعد إطلاق النار خارج مسجد.. وزير داخلية فرنسا يطالب بزيادة تأمين دور العبادة

    وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير

    القاهرة - مصراوي:

    قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إنه يتم الدفع بالخدمات الأمنية للقبض على مطلق النار الذي أصاب شخصين خارج مسجد في مدينة بريست غربي البلاد.

    وتابع كاستانير، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طلبت من رؤساء الشرطة تشديد الإجراءات الأمنية حول دور العبادة

    وكانت الشرطة الفرنسية، ذكرت أن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية.

    ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام فرنسية، قولها إن مطلق النار لا يزال طليقًا.

    اطلاق نار فرنسا تأمين دور العبادة الشرطة الفرنسية

    الخبر التالى:

    بيان سعودي كوري مشترك: اتفاق على مكافحة الإرهاب ودعم رؤية 2030
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان