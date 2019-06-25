المجلس العسكري السوداني: المبعوث الأمريكي اقترح إجراء انتخابات خلال عام

القاهرة – مصراوي:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أنه أجرى لقاء مع المبعوث الأمريكي للخرطوم، دونالد بوث، لافتًا إلى أن الأخير اقترح إجراء انتخابات خلال عام واحد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، الفريق محمد حمدان دقلو، قال إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي.

ودعا إلى حوار وطني جامع مع كل ألوان الطيف السياسي السوداني للتوصل إلى دستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفاعلية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب السوداني.