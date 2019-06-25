المجلس العسكري: محاكمة البشير في السودان ستبث على الهواء

القاهرة - مصراوي:

قال المجلس العسكري السوداني، إن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، على في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ستتم في السودان، مؤكدا عدم السماح بمحاكمة أي سوداني في الخارج.

وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، قال المجلس العسكري، إن "محاكمة البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة".

وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس صلاح عبد الخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالبت السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، لافتا إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.

ورفض المجلس العسكري من قبل تسليم البيشر للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد عبد الخالق على أن عمر البشير سيحاكم على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة.

وقال "القضاء (السوداني) قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علما ولا أخلاقا، وليسوا أكثر حرصا منا على حقوق السودانيين".

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.

وأطاح الجيش بالبشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمته الذي امتد منذ انقلابه العسكري المدعوم من الإسلاميين في 1989.

والبشير مسجون الآن في أحد سجون الخرطوم، ويخض لمحاكمات أخرى تتعلق بالفساد وقتل المحتجين خلال الانتفاضة السودانية التي انطلقت في ديسمبر الماضي.