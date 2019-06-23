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    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إيران ستشهد معاناة غير مسبوقة بسبب عقوباتنا

    02:00 ص الأحد 23 يونيو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إيران ستشهد معاناة غير مسبوقة بسبب عقوباتنا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي، وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، إن الولايات المتحدة تهدف لمنع إيران من السيطرة على الشرق الأوسط، وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، إن المعارضة في بلاده لا يمكنها أن تأخذ 67 بالمئة من عدد مقاعد المجلس التشريعي.

    ترامب إيران براين هوك سلاح نووي محمد حمدان دقلو المجلس العسكري السوداني السودان

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