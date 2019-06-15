الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين في البيضاء

عدن (أ ش أ)

صدت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجوما لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد، كما نجحت في صد هجوم آخر بمنطقة قانية، وإلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بصفوف الميلشيا، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

واستهدف الجيش اليمني - وفقا للموقع الرسمي له (سبتمبر نت) - تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية بالمدفعية الثقيلة، وأسفر الاستهداف عن تدمير الطاقم ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية بموقع الشبكة بمنطقة قانية.