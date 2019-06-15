​بوتين ورحمان يبحثان آفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وطاجيكستان

دوشنبه - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الطاجيكستاني، إمام علي رحمان، أمس الجمعة، تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، حسبما أفادت رئاسة طاجيكستان.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة فقد أشار رحمان إلى أهمية اللقاءات والمحادثات رفيعة المستوى بالنسبة لتطور العلاقات بين الدول حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية .

ونقل المكتب عن الرئيس الطاجيكستاني قوله "أنا واثق من أن لقاءنا الجديد سيعطي زخما ملموسا لهذه العملية".

وذكر المكتب، في بيان، أن رئيسي الدولتين أعربا عن ارتياحهما لنتائج زيارة رئيس طاجيكستان إلى روسيا في أبريل الماضي، وتطبيق الاتفاقات الموقعة بين البلدين سابقا في مختلف مجال التعاون الثنائي.

ووصل بوتين إلى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه للمشاركة في قمة "مؤتمر التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا".

وستشارك في القمة التي تنعقد اليوم السبت 15 يونيو وفود عن 27 دولة عضوا، و13 مراقبا، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.

ووصل إلى دوشنبه لحضور القمة رؤساء روسيا والصين وأوزبكستان وإيران والصين وكازاحستان وتركمانستان وقرغيزستان وسريلانكا. أما أفغانستان فيمثلها في قمة دوشنبه رئيس وزرائها عبد الله عبد الله.