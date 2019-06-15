​الحكومة الإيطالية تؤجل اتخاذ قرار بشأن "أليطاليا" إلى 15 يوليو

روما - (د ب أ):

قالت الحكومة الإيطالية يوم الجمعة إنها أجلت اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به مع شركة طيران "أليطاليا" شبه المفلسة إلى 15 يوليو بدلا من 15 يونيو.

وقال وزير التنمية الاقتصادية لويجي دي مايو في بيان إنه فوض مندوبي "أليطاليا" إبلاغ شركة "فيروفي ديلو ستاتو" للسكك الحديدية بالتأجيل إلى 15 يوليو.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام تشكيل اتحاد من الشركاء على استعداد للاستثمار في شركة الطيران.

وكان من المقرر أن تقدم شركة السكك الحديدية الحكومية "فيروفي ديلو ستاتو" عرضا ملزما للاستحواذ على شركة "أليطاليا" بحلول 30 أبريل، لكنها وجدت صعوبة في إيجاد مستثمرين شركاء. ثم جرى تمديد الموعد النهائي إلى 15 يونيو، بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

ولا تملك شركة "فيروفي ديلو ستاتو" ما يكفي من الموارد لإنقاذ شركة الطيران بمفردها، لذلك تحاول تشكيل اتحاد.

وكان كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الناشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، قد قدم عرضا سريا لشراء شركة "أليطاليا" الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).