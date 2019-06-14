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    الشركة المشغلة لـ"فرونت ألتير": الناقلة ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ

    10:12 م الجمعة 14 يونيو 2019
    الشركة المشغلة لـ"فرونت ألتير": الناقلة ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ

    احدى ناقلتي النفط المستهدفتين

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت الشركة المشغلة للناقلة النرويجية "فرونت ألتير"، أن الناقلة ما زالت طافية، وتساعدها سفينة إنقاذ في خليج عمان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

    واستهدفت ناقلتا النفط، كوكوكا كوراجيوس، وفرونت اتلاير، النرويجية، بواسطة طوربيد أو ألغام، ما تسبب بحدوث انفجارين واندلاع حريقين على متنيهما، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

    ونقلت سفينة "باينبريدج" الأمريكية طاقم الناقلة اليابانية على متنها، فيما أجلت أجهزة الطوارئ الإيرانية طاقم الناقلة النرويجية، ومن بينهم بحارة روس، إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

    هجمات ناقلات النفط خليج عمان سفينة إنقاذ فرونت ألتير

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