بريطانيا تعتزم وقف صفقة بيع "الإندبندنت" لرجل أعمال سعودي

كتبت – إيمان محمود:

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الحكومة البريطانية تعتزم التدخل في صفقة بيع أسهم صحيفتي "إندبندنت" و"إيفينينج ستاندردز"، لرجل الاعمال السعودي سلطان محمد أبو الجدايل، والتي جرت خلال العامين الماضيين.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الحكومة قررت التدخل خوفًا من أن تؤثر الصفقة على أساس المصلحة العامة للبلاد.

وباع رجل الأعمال الروسي إيفجيني ليبيديف حصص قليلة لأبو الجدايل على مدار العامين الماضيين لجلب استثمارات جديدة للصحيفتين اللتين تسيطر عليها أسرته منذ حوالي عقد.

لكن وزير الثقافة جيريمي رايت قال إنه "مهتم" بالتدخل في الصفقة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المنظمين لوسائل الإعلام بإجراء تحقيقًا فيها.

وأضاف رايت إن الصفقة يمكن أن تؤثر سلبًا على "العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي" في المملكة المتحدة.

ومن المُقرر أن يصدر القرار النهائي بشأن إجراء تحقيق قبل نهاية الشهر الجاري. إذ يجب على ليبيديف توضيح هيكل الملكية الجديد للصحيفتين، في 17 يونيو.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الصحيفتان رفضتا التعليق، كما رفض مالكهما رجل الأعمال الروسي ليبيديف، مضيفة أنه لم يتسن لها الوصول إلى رجل الأعمال السعودي أبو الجدايل.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن أبوالجدايل اشترى 30% من أسهم صحيفة الإندبندنت من ليبيديف، عام 2017، كما اشترى 30% من أسهم شركة ليبيديف القابضة المالكة لصحيفة إيفينينج ستاندردز.

وأوضح المقال أن أبو الجدايل مرتبط ببنك "إن سي بي كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك التجاري السعودي، الذي تمتلك الحكومة السعودية معظم الاستثمارات فيه.

وقال بول فاريلي، النائب العمالي، عضو لجنة الثقافة في البرلمان إن الدور الذي تلعبه "إيفننج ستاندردز" في حياة لندن، يعني أن هناك حاجة للصدق حول من يملكها.