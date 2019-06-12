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    سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددًا منها

    01:39 ص الأربعاء 12 يونيو 2019
    سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددًا منها

    الدفاعات الجوية السورية _أرشيفية

    دمشق - (د ب أ):

    ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددا منها في تل الحارة بريف محافظة درعا الشمالي الغربي.

    وقال سكان يعيشون في ريف دمشق الجنوبي الغربي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سمعوا بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء صوتي انفجارين قويين وصل صدى صوتهما إلى أطراف العاصمة دمشق.

    وأكد السكان اندلاع نيران في تل الحارة بعد تعرضه للقصف.

    وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض تل الحارة الاستراتيجي لقصف إسرائيلي منذ استعادة الجيش السوري السيطرة عليه من فصائل المعارضة قبل عام.

    الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية تل الحارة

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