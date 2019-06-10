واشنطن ترسل وفدًا دبلوماسيًا رفيع المستوى إلى السودان

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها سترسل وفدًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، إلى الخرطوم لحث الأطراف على استئناف التفاوض.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، سيسافر إلى السودان وعدة دول إفريقية، وسيلتقي في الخرطوم بكلًا من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وتابع بيان الخارجية، سيدعو وكيل وزارة الخارجية لإيقاف الهجمات ضد المدنيين وحث الأطراف السودانية على العمل لخلق بيئة تمكن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من استئناف المفاوضات.

وأوضح البيان، أن تيبور ناجي سيلتقي في إثيوبيا بممثلي الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية لمناقشة الأوضاع في السودان وجهود دعم الحل السياسي.