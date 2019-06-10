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    "إطفاء نيويورك" تعلن إخماد الحريق الناتج عن تحطم هليكوبتر بسطح أحد المباني

    08:56 م الإثنين 10 يونيو 2019
    "إطفاء نيويورك" تعلن إخماد الحريق الناتج عن تحطم هليكوبتر بسطح أحد المباني

    تحطم هليكوبتر بسطح أحد المباني

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت إدارة الإطفاء في ولاية نيويورك الأمريكية، سيطرتها على الحريق الناجم عن تحطم طائرة هليكوبتر بسطح أحد المباني في مدينة مانهاتن.

    وكتبت إدارة الإطفاء عبر تويتر: "تم السيطرة على الحريق. توجد ضحية واحدة فقط حتى الآن".

    قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن حادث تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، قد يشمل ضحايا.

    وتابع كومو، في تعليق للصحفيين، أن الأشخاص المتواجدين داخل المبنى شعروا وكأنه يهتز.

    وأشار كومو، إلى أن التفسير الوحيد هو أن الهليكوبتر اضطرت للقيام بهبوط اضطراري وتحطمت على سطح المبنى. لا يوجد تفسير آخر.

    وشهدت منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، ارتطام مروحية بأحد المباني.

    وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المروحية تحطمت لدى محاولاتها الهبوط على المبنى.

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