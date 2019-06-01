  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    كوريا الجنوبية والمجر تبحثان عن مفقودي ضحايا غرق القارب

    06:17 م السبت 01 يونيو 2019
    كوريا الجنوبية والمجر تبحثان عن مفقودي ضحايا غرق القارب

    أرشيفية

    سول - (أ ش أ):

    أجرى عمال إنقاذ من كوريا الجنوبية والمجر عمليات مشتركة اليوم السبت، للبحث عن 21 ضحية مفقودة إثر غرق قارب سياحي الأسبوع الماضي في بودابست، على الرغم من استمرار ارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية.

    وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الباحثين أجروا عمليات تفتيش على مستوى سطح البحر لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً أسفل نهر الدانوب من موقع الكارثة التي خلفت سبعة قتلى كوريين وفقدان 21 شخصًا بينهم 19 كوريًا.

    وكان الفريق الكوري الجنوبي، الذي يتألف من موظفين من البحرية ووكالة الإطفاء، يقوم بتفتيش النهر ثلاث مرات في اليوم مع أربعة قوارب قدمتها السلطات المجرية.

    واستجابة لطلبات كوريا الجنوبية والمجر، أجرت كرواتيا وصربيا ورومانيا وبلغاريا عمليات بحث في أجزاء من نهر الدانوب.

    هذا المحتوى من

    المفقودين ضحايا غرق قارب كوريا الجنوبية بودابست

    الخبر التالى:

    بيروت: القوات المسلحة هي العمود الفقري للبنان وضمانة أمنه واستقراره
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان