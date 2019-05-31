تخطت تركيا وإسرائيل.. مصر ضمن أقوى 10 جيوش من حيث القوة الجوية بالعالم

كتب – محمد عطايا:

نشر موقع "جلوبال فاير باور"، تقريرًا عن أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في العالم، لافتًا إلى أن التفوق الجوي عنصرًا رئيسيًا في تحقيق النصر في المعارك.

أدرج الموقع الأمريكي، جمهورية مصر العربية ضمن قائمة أقوى 10 جيوش من حيث القوة الجوية في العالم، متفوقة على تركيا، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الموقع الأمريكي، تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في الترتيب، بينما جاءت مصر في المركز التاسع، وتركيا العاشر، ودولة الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثامنة عشر.

وتمتلك الولايات المتحدة 13398 طائرة، تعقبها روسيا بـ4078، والصين بـ3187، والهند في المركز الرابع بـ2082.

وفي المرتبة الخامسة تأتي كوريا الجنوبية التي تمتلك 1614 طائرة، فيما احتلت اليابان المرتبة السادسة بعدد طائرات يصل الى 1572 طائرة.

واحتلت القوات الجوية المصرية، المركز التاسع بعدد طائرات وصل إلى 1092 طائرة، وتعقبها تركيا بواقع 1067 طائرة، بينما تحتل دولة الاحتلال الإسرائيلي المركز الثامن عشر، بـ595 طائرة.