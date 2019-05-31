الكرملين: المواطنون الروس هم من يقيِّمون أداء بوتين

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن المواطنيين الروس هم وحدهم من يقيّمون عمل وأداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن خبراء علم الاجتماع غالباً ما يخطئون.

ورداً على سؤال عما إذا كان الكرملين راض عن استطلاع الرأي ،الذي أجراه مؤخرا مركز "الرأي العام الروسي "حول أداء بوتين ، قال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة:" لدى الرئيس تقييم واحد فقط، وهو كيف يرى الشعب أداءه ، أما الاستطلاعات فهي تأتي في المرتبة الثانية".

وأضاف بيسكوف: "أن الكرملين يُقيم عاليا الاحترافية التي يتمتع بها موظفونا في مجال علم الاجتماع والاستطلاعات".

ويأتي تصريح بيسكوف بعد أن أظهر استطلاع لمركز " الرأي العام الروسي" تراجعا كبيرا في المؤيديين للرئيس الروسي وأدائه في منصبه .