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    مصافحة تجمع ولي عهد السعودية ومبعوث قطر للقمة العربية (فيديو)

    01:38 ص الجمعة 31 مايو 2019
    مصافحة تجمع ولي عهد السعودية ومبعوث قطر للقمة العربية (فيديو)

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    صافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم، في كواليس القمة الخليجية التي انعقدت في مكة المكرمة.

    ويأتي ذلك وسط الأزمة التي تشهدها المنطقة الخليجية والمقاطعة التي تفرضها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قطر، وغياب أمير قطر تميم بن حمد عن القمة الخليجية في مكة.

    وتشهد السعودية 3 قمم خليجية وعربية وإسلامية على مدار يومي الخميس والجمعة، بهدف مواجهة الخطر الإيراني في المنطقة.

    محمد بن سلمان السعودية قطر القمة العربية حمد بن جاسم

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