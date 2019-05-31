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    عباس في قمة العرب: لن نشارك في ورشة البحرين ونرفض صفقة القرن

    01:02 ص الجمعة 31 مايو 2019
    عباس في قمة العرب: لن نشارك في ورشة البحرين ونرفض صفقة القرن

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين لا تقبل التهديد لأي دولة عربية من أي جهة كانت، مثمنًا القرارات العربية التي تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

    وأكد الرئيس الفلسطيني، في كلمته بالقمة العربية، على رفض المحاولات الأمريكية الهادفة لإسقاط الشرعية فيما يسمى بصفقة القرن، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.

    وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن فلسطين تؤكد عدم مشاركتها في ورشة العمل التي دعت إليها الإدارة الأمريكية في المنامة.

    وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن أمله في أن يتضمن البيان الختامي للقمة تمسكها بقرارات القمم السابقة في الظهران وتونس.

    محمود عباس القمة العربية فلسطين إسرائيل صفقة القرن

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