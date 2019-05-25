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    الإمارات تدين الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية

    08:17 م السبت 25 مايو 2019
    الإمارات تدين الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية

    انفجار - ارشيفية

    أبوظبي (أ ش أ)

    أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون بشرق فرنسا، مساء أمس الجمعة؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

    وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار فرنسا".

    وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم.. معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    أبوظبي الإمارات انفجار مدينة ليون فرنسا
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