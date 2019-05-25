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    الأردن يدين تفجيري الأمس بأفغانستان وفرنسا

    05:37 م السبت 25 مايو 2019
    الأردن يدين تفجيري الأمس بأفغانستان وفرنسا

    تفجير - ارشيفية

    عمان - (أ ش أ):

    أدان الأردن، اليوم السبت، التفجيرين اللذين استهدف أحدهما مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة أمس الجمعة، وآخر في مدينة ليون الفرنسية، مما أسفر عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى.

    وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تضامن الأردن مع حكومتي وشعبي فرنسا وأفغانستان في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين، مقدما التعازي للضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

    وأكد موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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    تفجير الأردن أفغانستان فرنسا كابول مدينة ليون

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