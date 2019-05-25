البلجيكيون يختارون برلمانا جديدا غدا

بروكسل- (د ب أ):

يتوجه البلجيكيون إلى مراكز الاقتراع غدا الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية، التي تُجرى بالتوازي مع انتخابات البرلمان الأوروبي، في أعقاب خمسة أشهر من تولي حكومة مؤقتة بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي، تشارلز ميشيل السلطة.

والحكومة المؤقتة الهشة، التي عينها الملك فيليب حتى انتخابات 26 مايو، تضم الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب "أوبن في.إل.دي" الليبرالي /وسط/ وحزب "حركة الإصلاح" الفرانكوفونية بقيادة ميشيل.

ويشارك في الانتخابات أكثر من ثمانية ملايين شخص، لاختيار150 عضوا في الهيئة التشريعية، بالإضافة إلى اختيار ممثلين إقليميين.

والتصويت إجباري في بلجيكا، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش حتى الرابعة عصرا.

ويسعى ميشيل للفوز بولاية ثانية في المنصب، على رأس ائتلاف يركز على النمو الاقتصادي والأمن الوظيفي.

وكان ميشيل قد قال لقناة "في.آر.تي" البلجيكية في وقت سابق من هذا الشهر "وفقا لاتفاق حكومي، يجب أن يكون هناك طموح لمزيد من الوظائف. هذا هو الأساس للمستقبل، وتحدي التغير المناخي والتماسك الاجتماعي".

ويريد منافسه الاشتراكي، رئيس الوزراء السابق، اليو دي روبو خفض الضرائب على الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا في مناظرة تلفزيونية أخيرة إلى أن الشعب "عانى بما يكفي" من إصلاحات حكومية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية.