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    خبراء مكافحة الإرهاب يحققون فى حادث التفجير فى ليون

    08:08 م الجمعة 24 مايو 2019
    خبراء مكافحة الإرهاب يحققون فى حادث التفجير فى ليون

    الشرطة الفرنسية

    باريس - ( د ب أ ):

    شرع اليوم الجمعة خبراء مكافحة الإرهاب فى إجراء تحقيقات فى حادث الانفجار الذى وقع فى وقت سابق من اليوم بوسط مدينة ليون الفرنسية والذى أدى إلى عدة أشخاص ، وذلك حسبما صرح ممثلو الادعاء الفرنسيون لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) .

    وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وصف اليوم الانفجار الذى وقع فى ليون بأنه " هجوم " وذلك فى مقابلة صحفية له تم بثها اليوم .

    وذكرت السلطات المحلية فى ليون أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا فى الانفجار .

    ولم تذكر السلطات أى تفاصيل أخرى حول ملابسات الانفجار.

    الشرطة الفرنسية مكافحة الإرهاب انفجار مدينة ليون

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