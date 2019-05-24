خبراء مكافحة الإرهاب يحققون فى حادث التفجير فى ليون

باريس - ( د ب أ ):

شرع اليوم الجمعة خبراء مكافحة الإرهاب فى إجراء تحقيقات فى حادث الانفجار الذى وقع فى وقت سابق من اليوم بوسط مدينة ليون الفرنسية والذى أدى إلى عدة أشخاص ، وذلك حسبما صرح ممثلو الادعاء الفرنسيون لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) .

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وصف اليوم الانفجار الذى وقع فى ليون بأنه " هجوم " وذلك فى مقابلة صحفية له تم بثها اليوم .

وذكرت السلطات المحلية فى ليون أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا فى الانفجار .

ولم تذكر السلطات أى تفاصيل أخرى حول ملابسات الانفجار.