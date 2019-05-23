حزب مودي يتقدم مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الهندية

نيودلهي- (د ب ا):

أفادت نتائج الفرز الأولي الصادرة عن اللجنة الانتخابية في الهند، بتقدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارندرا مودي، حيث يقترب مودي بذلك من الفوز بفترة ثانية.

وأظهرت بيانات اللجنة الانتخابية بعد أربع ساعات من بدء الفرز تقدم حزب بهاراتيا جاناتا في 292 ولاية، في حين تقدم منافسه حزب المؤتمر الوطني في 51 ولاية.

وأفادت شبكة ان دي تي في بأن التحالف الديمقراطي الوطني الذي يقوده حزب بهاراتيا فاز بــ 328 مقعدا. ويشار إلى أن الحزب أو الائتلاف السياسي في حاجة لـ 272 مقعدا على الأقل لكي يحظى بالأغلبية في البرلمان.

وكتبت وزيرة الخارجية سوشما سواراج تغريدة قالت فيها " رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أقدم تهاني لقيادتك حزب بهاراتيا جاناتا لتحقيق مثل هذا الفوز. أوجه الشكر لشعبي من أعماق قلبي".

وينظر لهذه الانتخابات على أنها بمثابة استفتاء على مودي، الذي فاز حزبه بأغلبية في الانتخابات الأخيرة. ويعتمد حزب بهاراتيا جاناتا صورة كبيرة على شعبية مودي.

وشهدت الانتخابات العامة الهندية، التي تعد أكبر ممارسة للديمقراطية في العالم، مشاركة 605 مليون مواطن، أي 67 % من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات.

وتنافس أكثر من 8000 مرشح لشغل 542 مقعدا في الانتخابات التي تألفت من سبع مراحل، وبدأت في 11 أبريل الماضي وانتهت في 19 مايو الجاري.