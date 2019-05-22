القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة تمويل داعش



هامبورج - (د ب أ):

ألقت السلطات الألمانية القبض على أربعة أشخاص في مدينة نويمونستر للاشتباه في تقديمهم دعم مالي لتنظيم داعش.

وقالت المدعية العامة يانا فرومباخ اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكنني تأكيد أوامر الاعتقال الأربعة التي أصدرتها المحكمة العليا بتهمة دعم تنظيم داعش".

وبحسب البيانات، فإن أموال الدعم التي تقدر بعشرات آلاف تلقتها عام 2017 امرأة ألمانية منحدرة من ولاية شليزفيج هولشتاين، وهاجرت إلى سورية وانضمت إلى داعش.

وتصنف السلطات الألمانية هذه المرأة على أنها خطيرة أمنيا.

وقالت فرومباخ إن المقبوض عليهم متهمون بـ"الدعم المشترك لتنظيم إرهابي أجنبي"، مضيفة أنهم يقبعون حاليا في السجن على ذمة التحقيق.

وبحسب البيانات، تم تفتيش ثلاثة منازل، اثنان في نويمونستر وواحد في هامبورج، قبل اعتقال المشتبه بهم.