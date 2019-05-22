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الولايات المتحدة: مؤشرات على استخدام حكومة الأسد أسلحة كيميائية في سوريا

03:44 ص الأربعاء 22 مايو 2019
الولايات المتحدة: مؤشرات على استخدام حكومة الأسد أسلحة كيميائية في سوريا

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها لا تزال ترى مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية من جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور يوم الأحد.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا قالت فيه إنها لا تزال تجمع معلومات بشأن الحادث في شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مورجان أورتاجوس في بيان: "نكرر تحذيرنا من أنه إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية، سترد الولايات المتحدة وحلفاؤنا سريعا وبالشكل المناسب".

وأضاف البيان أن الهجوم المزعوم هو جزء من حملة جديدة من قبل نظام الأسد تنتهك وقف إطلاق النار الذي يحمي عدة ملايين من المدنيين في محافظة إدلب ، ودعا البيان أيضا إلى وقف الهجمات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت الرئيس السوري من"عواقب وخيمة إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية.

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