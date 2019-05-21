وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد مباحثات مع نظيره المصري

القاهرة- (د ب أ):

غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى "أيمن الصفدى" عائدا إلى عمان بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها بوزير الخارجية المصري سامح شكري حيث بحث دعم التعاون وآخر التطورات.

كان "أحمد حافظ" المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية قد صرح عقب اللقاء قائلا:"جاء لقاء الوزيرين فى إطار المشاورات الدورية المُقرر عقدها لتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل مجالات التعاون المُختلفة، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك".

وقال إن اللقاء تضمن تأكيد الطرفين على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، والرغبة المشتركة للبلدين في دفع مسارات التعاون الثنائي لآفاق أرحب، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين".

وأضاف "حافظ " : "أن الوزيرين تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا مُستجدات الأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سُبل تدعيم آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى العربى وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات، ومن خلال الزيارة القادمة للوزير شُكري إلى عمّان، من أجل تحقيق المصالح المصرية والأردنية وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين، وفقا للمتحدث.