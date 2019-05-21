مبعوث الامم المتحدة يحذر من "حرب طويلة ودامية" في ليبيا

(أ ف ب):

حذر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا الثلاثاء من أن المعركة للوصول الى طرابلس تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية" داعيا الى اتخاذ اجراءات فورية لوقف تدفق الاسلحة الذي يؤجج القتال.

وقال غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي إن "العنف على مشارف طرابلس هو مجرد بداية حرب طويلة ودامية على السواحل الجنوبية للمتوسط، ما يعرض للخطر أمن الدول المجاورة لليبيا ومنطقة المتوسط بشكل أوسع".

وأضاف أن "ليبيا على وشك الانزلاق الى حرب أهلية يمكن أن تؤدي الى الانقسام الدائم للبلاد" قائلا إن "الاضرار التي سجلت بحاجة أساسا لسنوات لاصلاحها وذلك فقط في حال توقفت الحرب الآن".

وبحسب منظمة الصحة العالمية فان النزاع الذي اندلع في 4 ابريل مع هجوم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، نحو طرابلس أوقع حتى الآن 510 قتلى و2467 جريحا.

وتقول الامم المتحدة إن أكثر من 75 ألف شخص اضطروا للفرار فيما علق نحو مئة الف شخص وسط المعارك.

وعبر سلامة عن أسفه لاستمرار وصول أسلحة بكثافة الى ليبيا رغم الحظر المفروض على الاسلحة منذ 2011 في هذا البلد.

وقال "هناك دول تغذي هذا النزاع الدامي ويجب ان تضع الامم المتحدة حدا لذلك" داعيا الى اعتماد آلية قوية لتطبيق الحظر على الاسلحة.

واشار الى أن النزاع "تم استغلاله" من قبل تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة لزيادة نفوذهما في البلاد.

واعتبر أن "لا حل عسكريا في ليبيا" ومن الضروري "وقف الاعمال القتالية والعودة الى عملية سياسية تحت اشراف الامم المتحدة" لاخراج البلاد من الحرب.