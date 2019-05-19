السعودية تحول وديعة بـ250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تحويل وديعة تقدر بمائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية ، بأن وزارة المالية السعودية قامت بإيداع مبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال (937.500.000)، أي ما يعادل "مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي" لحساب البنك المركزي السوداني.

وأكد وزير المالية السعودية ، محمد بن عبد الله الجدعان ، أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني ، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان ، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، مما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

دير بالذكر أن السعودية والإمارات كانتا قد أعلنتا في 21 أبريل الماضي عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني ، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.