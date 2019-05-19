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أبرز التصريحات في 24 ساعة.. محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام "مصيرها الفشل"

01:00 ص الأحد 19 مايو 2019
أبرز التصريحات في 24 ساعة.. محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام "مصيرها الفشل"

صائب عريقات

القاهرة - مصراوي:

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "مصيرها الفشل"، ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع تويتر إن ظهور فيتنام كمرشح بديل للصين في التصنيع، سوف يستغرق زمنا طويلا.

منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الملك سلمان مجلس التعاون الخليجي دونالد ترامب فيتنام

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