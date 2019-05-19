أبرز التصريحات في 24 ساعة.. محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام "مصيرها الفشل"
القاهرة - مصراوي:
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "مصيرها الفشل"، ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع تويتر إن ظهور فيتنام كمرشح بديل للصين في التصنيع، سوف يستغرق زمنا طويلا.
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