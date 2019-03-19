صحيفة: إيران تنصتت على نتنياهو عن طريق زوجته وابنه

القاهرة – مصراوي:

اخترقت إيران قبل نحو عدة أشهر، هاتفي سارة نتانياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ونجله يائير، للتنصت عليه في بيته، بحسب تقرير لصحيفة "اندبندنت عربية."

ونقلت الصحفية عن مصادر لم تسمها أن سلطات الاحتلال علمت بالاختراق الإلكتروني لهاتف زوجة رئيس الحكومة ونجله، إلا أنها تكتمت على الأمن حتى لا تتحول إلى فضيحة مدوية لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ولم يعرف بعد ما هي المعلومات التي حصل عليها الإيرانيون من التنصت على هاتف سارة ويائير في حال وكان حصل، واذا كانوا سيعلنون عنه.

وذكر موقع "ديبكا" العبري، السبت الماضي، أن حروب "السايبر" أصبحت أداة قوية في العراك الانتخابي السياسي الداخلي في إسرائيل، وذلك على وقع اختراق الهاتف المحمول لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق، زعيم حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني جانتس، ووزير وعضو بارز في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، دون تحديد اسمه.

وفي ذات السياق قالت مصادر إيرانية إن خرق هاتف بيني جانتس، تم قبل سنوات، وإن طرح الموضوع الآن هو على ما يبدو لشؤون انتخابية إسرائيلية داخلية.

وتجري الانتخابات العامة الإسرائيلية القادمة في التاسع من أبريل، وسط توترات على الساحة السياسية، خاصة بعدما وجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه في مواجهة اتهامات بالفساد على ثلاث جبهات، تتركز على تلقي هدايا من أصدقاء أثرياء ومحاولة التأثير على تغطية وسائل الإعلام.