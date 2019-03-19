رئيس الوزراء الهولندي يضع الزهور على نصب تذكاري لضحايا هجوم "أوتريخت"

أمستردام (أ ش أ)

وضع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، باقة من الزهور على نصب تذكاري أقيم بشكل مؤقت بمدينة "أوتريخت" تكريما لضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف قطارا كهربائيا (ترام) أمس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن روته ووزير العدل الهولندي فرد غرابرهاوس قاما بزيارة قصيرة إلى المكان الذي وُضعت فيه باقات من الزهور حول إحدى الأشجار القريبة من التقاطع الذي أطلق منه المسلح النار على ركاب الترام.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الهولندية اعتقلت، أمس الاثنين، منفذ الهجوم الذي يدعي "جوكمان تانيس" البالغ من العمر 37 عاما ويحمل الجنسية التركية.