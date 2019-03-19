هولندا: هناك أدلة على الدافع الإرهابي وراء واقعة إطلاق النار في أوتريخت

أوتريخت - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء أن هناك أدلة على وجود دافع إرهابي وراء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت أمس الاثنين.

وذكرت الشرطة أن الدليل على ذلك خطاب تم العثور عليه في السيارة التي فر بها المشتبه به، مضيفة أنه ليس من المستبعد أيضا وجود دوافع أخرى.