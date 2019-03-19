  • عاجل:الحكومة توضح حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    هولندا: هناك أدلة على الدافع الإرهابي وراء واقعة إطلاق النار في أوتريخت

    01:07 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    هولندا: هناك أدلة على الدافع الإرهابي وراء واقعة إطلاق النار في أوتريخت

    الشرطة الهولندية - أرشيفية

    أوتريخت - (د ب أ):

    أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء أن هناك أدلة على وجود دافع إرهابي وراء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت أمس الاثنين.

    وذكرت الشرطة أن الدليل على ذلك خطاب تم العثور عليه في السيارة التي فر بها المشتبه به، مضيفة أنه ليس من المستبعد أيضا وجود دوافع أخرى.

    الشرطة الهولندية هولندا إطلاق النار الإرهاب

    الخبر التالى:

    رويترز: مهاجم يطعن مدرسًا و3 عاملين بمدرسة في أوسلو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان