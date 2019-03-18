أكثر الكلمات إنتشاراً

ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

استمرار انقطاع الكهرباء في فنزويلا.. ومادورو "يعيد هيكلة" الحكومة

09:58 م الإثنين 18 مارس 2019
استمرار انقطاع الكهرباء في فنزويلا.. ومادورو "يعيد هيكلة" الحكومة

ارشيفية

بوجوتا (د ب أ)

لا تزال فنزويلا تعاني من انقطاع متفرق للكهرباء اليوم الإثنين، بينما مازالت بعض المناطق بدون مياه للشرب، على الرغم من إعلان الحكومة عن إعادة توفير الخدمتين.

وذكرت صحيفة "ال ناسيونال" اليومية، أن الكهرباء انقطعت في أجزاء من كاراكاس وولاية ميراندا المجاورة.

وتردد أن جزءا من بلدية بيتاري في منطقة كاركاس يفتقر إلى المياه الجارية منذ 30 يوما، وبالو فيردي في ولاية سوكري بشمال شرق فنزويلا منذ 12 يوما.

وذكر حزب "العدالة أولا" المعارض أنه تم تنظيم احتجاجات ضد نقص المياه في كاركاس وغيرها من المناطق.

وعانت فنزويلا من قبل من انقطاع الكهرباء لمدة نحو أسبوع، وألقى مادورو باللائمة في انقطاع الكهرباء على أعمال تخريب من جانب المعارضة وحليفتها الولايات المتحدة.

وانتقد مادورو اليوم الاثنين مجددا "أولئك الذي خربوا نظام الكهرباء لمحاولة خلق حالة من العنف العام ثم المطالبة بهجوم ضد السلطة السياسية".

وأضاف على موقع تويتر أن هذا العمل "له اسم واحد فقط: الارهاب".

في غضون ذلك، أعلنت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس أمس الأحد أن مادورو طلب من كل حكومته الاستقالة من أجل إجراء" إعادة هيكلة شاملة لأساليب ومهام" الحكومة.

ونقلت شبكة " تيليسور" عن رودريجز قولها إن الهدف هو "حماية الوطن.. من أي تهديد".

وكتب السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، وهو من منتقدي مادورو على موقع تويتر "إن الأيام القليلة القادمة ستكون حرجة ولكن مهمة للغاية".

فنزويلا أزمة فنزويلا مياه للشرب انقطاع الكهرباء

الخبر التالى:

محكمة عراقية: الإعدام لبلجيكي أدين بالانتماء لداعش
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان