استمرار انقطاع الكهرباء في فنزويلا.. ومادورو "يعيد هيكلة" الحكومة

بوجوتا (د ب أ)

لا تزال فنزويلا تعاني من انقطاع متفرق للكهرباء اليوم الإثنين، بينما مازالت بعض المناطق بدون مياه للشرب، على الرغم من إعلان الحكومة عن إعادة توفير الخدمتين.

وذكرت صحيفة "ال ناسيونال" اليومية، أن الكهرباء انقطعت في أجزاء من كاراكاس وولاية ميراندا المجاورة.

وتردد أن جزءا من بلدية بيتاري في منطقة كاركاس يفتقر إلى المياه الجارية منذ 30 يوما، وبالو فيردي في ولاية سوكري بشمال شرق فنزويلا منذ 12 يوما.

وذكر حزب "العدالة أولا" المعارض أنه تم تنظيم احتجاجات ضد نقص المياه في كاركاس وغيرها من المناطق.

وعانت فنزويلا من قبل من انقطاع الكهرباء لمدة نحو أسبوع، وألقى مادورو باللائمة في انقطاع الكهرباء على أعمال تخريب من جانب المعارضة وحليفتها الولايات المتحدة.

وانتقد مادورو اليوم الاثنين مجددا "أولئك الذي خربوا نظام الكهرباء لمحاولة خلق حالة من العنف العام ثم المطالبة بهجوم ضد السلطة السياسية".

وأضاف على موقع تويتر أن هذا العمل "له اسم واحد فقط: الارهاب".

في غضون ذلك، أعلنت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس أمس الأحد أن مادورو طلب من كل حكومته الاستقالة من أجل إجراء" إعادة هيكلة شاملة لأساليب ومهام" الحكومة.

ونقلت شبكة " تيليسور" عن رودريجز قولها إن الهدف هو "حماية الوطن.. من أي تهديد".

وكتب السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، وهو من منتقدي مادورو على موقع تويتر "إن الأيام القليلة القادمة ستكون حرجة ولكن مهمة للغاية".