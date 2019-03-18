"فتح" تتهم "حماس" بمحاولة اغتيال متحدثها الرسمي: أصابوه بكسور في الرأس

القاهرة – مصراوي:

قال مأمون سويدان مستشار الرئيس الفلسطيني، الإثنين، إن مسلحين من حركة حماس حاولوا اغتيال القيادي بحركة فتح عاطف أبو سيف، بعد الاعتداء عليه وإصابته بكسور في الرأس وبمناطق أخر من الجسد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الناطق باسم حركة فتح "أبو سيف" تعرض لاعتداء على يد "مليشيا حماس" ما أدى لإصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده، خاصة في يديه وقدميه.

وأفاد مستشار الرئيس لشؤون الشباب سويدان، بأن وضع أبو سيف خطير وصعب، وأنه يخضع لفحوصات طبية وصور طبقية في رأسه وبقية أنحاء جسده .

وأضاف سويدان أن المجموعة التي اعتدت على أبو سيف تضم حوالي 10 أشخاص، "بعد أن أنهت الاعتداء وفق شهود عيان عاد أحد أفرادها وضرب أبو سيف بماسورة حديدية على رأسه، الأمر الذي يؤكد أن ما حدث هو محاولة قتل عن سابق إصرار وترصد."

يشهد قطاع غزة في الأيام الجارية مظاهرات احتجاجا على أحوال المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة في القطاع المحاصر، متهمين حركة حماس بالفساد المالي.

وبحسب (وفا)، قال سويدان إن "حماس" تغامر بالنسيج الاجتماعي في غزة، وتغامر بمستقبل الوحدة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني.

يذكر أن عاطف أبو سيف من مواليد مخيم جباليا عام 1973 لعائلة هاجرت من مدينة يافا، وحصل على بكالوريوس من جامعة بيرزيت وماجستير من جامعة 'برادفورد' بإنجلترا ودكتوراه من جامعة 'فلورنسا' بإيطاليا، وهو كاتب وروائي، حاز على عدة جوائز عالمية في الأدب والثقافة.