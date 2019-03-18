  • عاجل:بالفيديو - اللقطات الأولى لاطلاق النار بهولندا وترجيح فرضية الإرهاب (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأم المثالية ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    وزير الخارجية الليبي يتعهد بالسعي لإطلاق سراح كوري جنوبي محتجز في بلاده

    12:48 م الإثنين 18 مارس 2019
    وزير الخارجية الليبي يتعهد بالسعي لإطلاق سراح كوري جنوبي محتجز في بلاده

    محمد الطاهر سيالة

    سول - (د ب أ):

    اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، مع نظيرها الليبي محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين، وناقشت معه قضية احتجاز مواطن كوري جنوبي لدى جماعة مسلحة في ليبيا.

    ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن كانج قولها في إطار المحادثات التي انعقدت بمقر الوزارة، إنها تأمل في أن تكون محادثات اليوم فرصة للاطلاع على القضايا الراهنة بين البلدين، ولمناقشة سبل التعاون بينهما.

    ومن جانبه، قال سيالة إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز مصطفى السراج، والحكومة الليبية، يبذلان جهودهما لحل قضية الإفراج عن المواطن الكوري الجنوبي المحتجز.

    وأكد سيالة أن بلاده تأمل في عودة الشركات الكورية إلى مشاريعها التي كانت تنفذها، ومشاركتها أيضا في مشاريع جديدة.

    وقد تم احتجاز رجل كوري جنوبي وثلاثة فلبينيين كرهائن في السادس من يوليو الماضي، بعد هجوم على موقع لمشروع مياه في غرب ليبيا، من جانب جماعة مسلحة مجهولة، ولم يطلق سراحهم حتى الآن.

    محمد الطاهر سيالة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا جماعة مسلحة ليبيا

    الخبر التالى:

    إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة هولندية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان