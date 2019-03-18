وزير الخارجية الليبي يتعهد بالسعي لإطلاق سراح كوري جنوبي محتجز في بلاده

سول - (د ب أ):

اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، مع نظيرها الليبي محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين، وناقشت معه قضية احتجاز مواطن كوري جنوبي لدى جماعة مسلحة في ليبيا.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن كانج قولها في إطار المحادثات التي انعقدت بمقر الوزارة، إنها تأمل في أن تكون محادثات اليوم فرصة للاطلاع على القضايا الراهنة بين البلدين، ولمناقشة سبل التعاون بينهما.

ومن جانبه، قال سيالة إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز مصطفى السراج، والحكومة الليبية، يبذلان جهودهما لحل قضية الإفراج عن المواطن الكوري الجنوبي المحتجز.

وأكد سيالة أن بلاده تأمل في عودة الشركات الكورية إلى مشاريعها التي كانت تنفذها، ومشاركتها أيضا في مشاريع جديدة.

وقد تم احتجاز رجل كوري جنوبي وثلاثة فلبينيين كرهائن في السادس من يوليو الماضي، بعد هجوم على موقع لمشروع مياه في غرب ليبيا، من جانب جماعة مسلحة مجهولة، ولم يطلق سراحهم حتى الآن.