أول تعليق من هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بعد اختطاف مديرها من منزله

القاهرة - مصراوي:

أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، اختطاف "حماس" لمدير عام الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، من منزله في غزة، واصفة هذه الجريمة بأنها عمل من أعمال العصابات المنظمة، وتجاوز لكل الخطوط الحمر.

وطالبت الهيئة، في بيان لها حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بالإفراج الفوري عن القدرة، وعن كافة المعتقلين، وتحديدا الصحفيين، مؤكدة أنها ستتابع هذا الموضوع على كافة المستويات الداخلية والخارجية.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن حركة "حماس" لم تكتف بكل الجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية في القطاع من قتل واختطاف وقمع للحريات العامة وللصحفيين ولمنظمات حقوق الإنسان، بل وصل بها الأمر إلى ارتكاب هذه الجريمة التي لن نمر عليها مرور الكرام.

وطالبت الهيئة، كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والنقابات والاتحادات ذات الصلة بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ولمحاكمة مرتكبيها الذين يتسترون تارة بالدين وتارة بالمقاومة.