"ضحى بنفسه لينقذ شخص آخر".. قصة بطل هرب من السوفييت ليستشهد في نيوزيلندا

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريرًا عن أحد شهداء حادث هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي راح ضحيته 50 شهيدًا وعشرات المصابين.

وتقول الصحيفة، إن الفيديو الذي بثه القاتل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بث حي، أظهر أن أول شهيد سقط في مسجد النور بمدينة كريستشيرش، حيى القاتل بكلمات ترحيبية كانت "مرحبًا بك أخي".

وأضافت الصحيفة، أن عمر نبي، أحد مسلمي نيوزيلندا، أكد لشبكة NBC نيوز، أن والده، داوود نبي، كان أول شهيد في الهجوم الإرهابي على مسجد النور، الذي خلف 41 قتيلًا.

وقال عمر، إن داوود، جدٌ لتسعة أحفاد، وألقى بنفسه أمام مطلق النار لينقذ مصل آخر.

وتابع عمر، كان والدي يساعد اللاجئين في بدء حياة جديدة بنيوزيلندا، سواء كان اللاجئين من سوريا، العراق، أو فلسطين، كان أول من يقوم بمساعدتهم دائمًا.

وأوضح عمر، أن والده بنى مسجد في المدينة، وأصبح رئيس رابطة الأفغان في كريستشيرش.

وكانت عائلة نبي، هربت من السوفييت في ثمانينيات القرن الماضي عربًا من الغزو السوفيتي للبلاد.

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