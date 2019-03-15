تعرّف على جنسيات الضحايا العرب في هجوم نيوزيلندا

كتبت – إيمان محمود:

شهدت مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، هجومًا إرهابيًا على مسجدين، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، كان من بينهم ضحايا من دول عربية.

ففي أعقاب الحادث؛ أعلنت السفارة السعودية في نيوزيلندا، أن مواطنًا سعوديًا أصيب بجروح طفيفة في عملية إطلاق النار، موضحة أنه "تم الاطمئنان على صحته وسلامته".

وطالبت السفارة السعودية في العاصمة النيوزيلندية؛ ويلنجتون، مواطنيها الموجودين في مدينة كرايستشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر.

من جانبها؛ أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن مقتل أردنيين وأصابة 8 آخرين خلال الهجوم الإرهابي.

وأوضح مدير مركز العمليات في الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة أيضا لدى الحكومة النيوزلندية، يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة في نيوزلندا للاطمئنان على حالة المصابين واحتياجاتهم، ومتابعة التحقيقات حول الحادث.

ونشرت صحيفة "الغد" الأردنية صورة المواطن الأردني، وسيم الساطي ضراغمة، الذي أصيب هو وابنته في الاعتداء الإرهابي، وقالت إنه سافر إلى نيوزيلندا قبل 5 سنوات، حيث يعمل هناك حلاقا. وأوضحت أن وسيم أصيب بـ 4 رصاصات وابنته 3 وحالتهما حرجة.

وبعد دقائق؛ أعلنت دولة فلسطين عن ورود معلومات تشير إلى مقتل وإصابة عدد من رعاياها في الهجومين الإرهابيين على المسجدين.

وقال سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا، عزت عبد الهادي، إن "جالية بلاده أبلغته بمقتل فلسطيني على الأقل وإصابة عدد في الهجومين، موضحا أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما قال موقع "نيوز هاب" النيوزيلندي، إن هناك الكثير من اللاجئين السوريين في نيوزيلندا ضمن ضحايا الحادث الإرهابي.

وأضاف أن البعض منهم لقى حتفه، وهناك من يصارع الموت -من ضمنهم أطفال- في مستشفى بالبلاد، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة السورية، والذي يصادف، اليوم الخامس عشر من مارس.

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