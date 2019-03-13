حاكم كاليفورنيا يعلق العمل بعقوبة الإعدام رغم اعتراضات ترامب

واشنطن - (د ب أ)

علق حاكم ولاية كاليفورنيا عقوبة الإعدام في أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، ليوقف بذلك عملية تنفيذ الإعدام بحق أكثر من 700 شخص.

وقال الحاكم جافن نيوسم للصحفيين: "في الوقت الذي أتحدث فيه الآن، نقوم بإزالة معدات غرفة تنفيذ أحكام الإعدام بسجن سانت كوينتن"، وهوسجن كبير في الولاية.

يذكر أن نيوسم انتخب العام الماضي حاكما لكاليفورنيا.

وقال نيوسم "بالنسبة لي، هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، مضيفا أن ولايته بها أكبر عدد من الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في نصف الكرة الأرضية الغربي.

كما تحدث عن تناقضات عنصرية واقتصادية في نظام العدالة الأمريكي وأكد أن هناك أبرياء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

وشكك في حق الولاية في تنفيذ حكم الإعدام، قائلا "أعرف أن الناس يعتقدون أن العين بالعين، ولكن إذا أنت اغتصبت، نحن لا نقوم بالاغتصاب، وأعتقد أنه إذا قتل شخص ما، فلا يجب أن نقتُل، نحن أفضل من هذا".

وفي واشنطن، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار حاكم ولاية كاليفورنيا.

وعارض الناخبون في كاليفورنيا أكثر من مرة إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن هناك حكم قضائي بتعليق عقوبة الإعدام.

وكتب ترامب في وقت سابق اليوم على موقع "تويتر": "تحدي (إرادة) الناخبين... حاكم كاليفورنيا سيوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 737 من القتلة. أصدقاء وعائلات الضحايا المنسيين ليسوا سعداء وأنا أيضا لست سعيدا".

ويشعر ترامب منذ فترة بالانزعاج من القيادة الديمقراطية لولاية كاليفورنيا.

وفي أنحاء الولايات المتحدة، ألغت 18 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، عقوبة الإعدام، بينما علقت ولايات أخرى العقوبة.