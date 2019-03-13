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    إرسال الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى فرنسا

    10:44 م الأربعاء 13 مارس 2019
    إرسال الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى فرنسا

    رفع حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة

    القاهرة – مصراوي:
    أعلنت شركة بوينج أن الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة، سيتوجه إلى فرنسا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
    وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز بوينج "ماكس 373" يوم الأحد ولقي 157 شخصًا مصرعهم، وهم كل من كانوا على متنها.
    الحادث هو الثاني لطائرة من نفس الطراز في غضون أشهر معدودة، وذلك بعد تحطم طائرة إندونيسية في أكتوبر الماضي.
    وحظرت أغلب دولة العالم وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وكندا والإمارات ومصر، دخول أي طائرة من طراز الأخرى المنكوبة إلى الأجواء الخاصة بتلك الدول.

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