أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

العراق ينفي دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار

02:19 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
العراق ينفي دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار

العراق

بغداد - أ ش أ

نفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار.

وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) : " إن الأنباء التي أشارت إلى دخول قوات أمريكية إلى العراق عبر منافذنا الغربية (طريبيل - الوليد - القائم) عارية تمامًا عن الصحة " .

وأضاف أن جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية، داعيًا بعض القنوات الفضائية والإعلامية إلى توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام .

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن هناك أنباءً عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، قادمة من الأردن.

هذا المحتوى من

العراق هيئة المنافذ الحدودية بغداد قوات أمريكية محافظة الأنبار

الخبر التالى:

عاهل الأردن "ضيف شرف" في أعمال قمة العشرين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان