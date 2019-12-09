العراق ينفي دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار
بغداد - أ ش أ
نفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار.
وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) : " إن الأنباء التي أشارت إلى دخول قوات أمريكية إلى العراق عبر منافذنا الغربية (طريبيل - الوليد - القائم) عارية تمامًا عن الصحة " .
وأضاف أن جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية، داعيًا بعض القنوات الفضائية والإعلامية إلى توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام .
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن هناك أنباءً عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، قادمة من الأردن.
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