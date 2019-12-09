ابن سلمان: السعودية حريصة على المساعدة في تحقيقات حادث فلوريدا

الرياض- (أ ش أ):

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة حريصة على التعاون مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بإطلاق النار من قبل سعودي في ولاية فلوريدا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيه عن تعازيه له ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل للرئيس الأمريكي مشاعر الشعب السعودي الذي عبّر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدّد ولي العهد السعودي خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية، بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.