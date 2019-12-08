الإمارات عن الإدانة السعودية لهجوم فلوريدا: أحسنت قولاً وفعلاً

قالت الإمارات إن السعودية تمكنت من السيطرة على "زمام المبادرة" في إطار قضية الهجوم المسلح في قاعدة داخل قاعدة بنسكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي نفذه الطالب العسكري السعودي محمد سعيد الشمراني.

وغرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر تويتر، الأحد: "الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسُمعتها".

وتابع: "أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً".

الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة ارهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها.

أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 8, 2019

أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً.

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

وعلى خلفية هذا الهجوم أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قال إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة... وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".