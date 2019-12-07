اليمن: الحوثيون خسروا آلاف المقاتلين بمديرية واحدة في البيضاء

صنعاء- (د ب أ):

أفاد مسؤول يمني اليوم السبت بأن جماعة الحوثي خسرت الآلاف من مسلحيها، في مديرية واحدة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) إن المديرية استطاعت أن تحقق نصراً قياسيا على مليشيات الحوثي في مدة قصيرة جداً.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي خسرت الآلاف من مقاتليها خلال معارك مع قبائل ناطع في المديرية بقيادة الشيخ صالح عبدربه المنصوري وألوية محور بيحان، "التي لقنت المسلحين دروسا قاسية".

وأشار إلى أن مديرية ناطع قدمت 200 قتيل وجريح في معركة تحريرها من الحوثيين، وأن "أبناء المديرية مستعدون أن يطهروا ما تبقى من محافظة البيضاء بدمائهم الزكية من أجل أن تعود المحافظة إلى صف الشرعية والوطن".

ولفت إلى أن" الخسارة التي مني بها الحوثي في جبهة ناطع جعلته منذ تحرير المديرية قبل سنتين يعيد الكرة تلو الأخرى لاستعادة ولو موقع واحد ، وتحقيق نصر معنوي لأفراده الذين انكسرت معنوياتهم وأصبحوا يعيشون الهزيمة".

وتابع: "مع كل تنسيق وتحشيد يقوم به الحوثي على المديرية يعود بخسائر بشرية كبيرة".

وبين أن جماعة الحوثي تحشد منذ فترة ليست بالقصيرة من أجل السيطرة على مواقع بين منطقتي فضحة وناطع، بأسلحة مستوردة تتضمن طائرات مسيرة وصواريخ حرارية، مستغلة بعض الخلافات داخل الشرعية.

ودعا الصلاحي التحالف العربي إلى دعم الجيش لمواصلة تحرير محافظة البيضاء، وناشد دعم الجبهة التي تعد البوابة الشرقية لمحافظة البيضاء "والتي سيكون منها تحرير المحافظة باعتبارها أقرب نقطة للخط العام في مديرية الملاجم" على حد قوله.

وثمن الصلاحي دور التحالف العربي في تحرير المديرية، متمنياً مواصلة الدعم لها للحفاظ على ما تم تحريره.

ولفت إلى أنه لجهود الإغاثة والاهتمام بالجانب الإنساني، الذي توليه المملكة العربية السعودية دورا كبيرا ، قد انعكس إيجاباً على المواطنين في المديرية.