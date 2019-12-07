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التعاون الإسلامي: مطلق النار في فلوريدا الأمريكية "لا يمثل الشعب السعودي"

12:00 م السبت 07 ديسمبر 2019
التعاون الإسلامي: مطلق النار في فلوريدا الأمريكية "لا يمثل الشعب السعودي"

قاعدة بيرل هاربر العسكرية

الرياض- (د ب أ):

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الطالب السعودي الذي أطلق النار على عدد من المتدربين في ولاية فلوريدا الأمريكية "لا يمثل القيم الإسلامية التي تميز الشعب السعودي".

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم السبت، عن"حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى."

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، "رفضها لهذا الاعتداء"، مشددةً على" أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية".

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين "العزاء لأهالي القتلى".

وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم أن حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية "عمل إجرامي مدان".

منظمة التعاون الإسلامي ولاية فلوريدا حادث إطلاق النار حادثة فلوريدا

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