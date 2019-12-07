المرصد: مقتل 4 مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب

دمشق/ لندن- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية صباح اليوم السبت على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وحسب المرصد، نفذت طائرات حربية روسية غارات جوية صباح اليوم استهدفت خلالها أماكن في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات النظام على استهداف بلدة كفرنبل بالبراميل المتفجرة.

ووفق المرصد، يأتي تجدد القصف الجوي صباح اليوم بعد هدوء اعتيادي ساد المنطقة منذ منتصف الليل، فيما تشهد محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، عمليات استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة السورية.