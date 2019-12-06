الملك سلمان يوجه بتعاون بلاده مع أمريكا لكشف ملابسات حادث فلوريدا

القاهرة – مصراوي:

أصدر العاهل السعودي، الملك السلمان بن عبد العزيز، توجيهات للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول للمعلومات كافة، التي تساعد في كشف ملابسات حادث إطلاق النار في قاعدة بحرية عسكرية أمريكية، بولاية فلوريدا، والذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة أخرين، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية".

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تحدث معه هاتفيًا، للتأكيد على أن الشعب السعودي بأكمله يشعر بالغضب من الهجوم الوحشي في القاعدة البحرية العسكرية بولاية فلوريدا.

وأكد بحسب تغريدة لترامب، أن مطلق النار، وهو طالب سعودي، لا يمثل بأي حال عن الشعب السعودي، الذي يحب الشعب الأمريكي.

قال مسؤول أمريكي، إن مطلق النار المشتبه به في القاعدة السعكرية البحرية الأمريكية، في ولاية فلوريدا، هو طالب سعودي، لافتًا إلى أن الشرطة تفتح تحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد إذا ما كان عملًا إرهابيًا.

وقال ترامب، إن الملك سلمان عبر عن تعاطفه وتعازيه لعائلة وأصدقاء ضحايا المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في حادث إطلاق النار بقاعدة بحرية عسكرية أمريكية، بولاية فلوريدا، التي وقعت الجمعة.

أعلنت الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعدة جوية بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 4 أشخاص.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى المشتبه به في إطلاق النار، مضيفة أن السلطات، من بينها جهاز التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، سارعت إلى مكان الحادث.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر حادث إطلاق نار نشط في قاعدة جوية بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما أصيب آخرون لم يتم تحديد أعدادهم بعد.