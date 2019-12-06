شكري: منتدى أسوان يهدف إلى خدمة الشعوب الإفريفية

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه من المهم التركيز الإعلامي على الساحة المصرية والإفريقية لزيادة الوعي على المستوى العالمي للتحديات والقضايا المعنية بها القارة الإفريقية، وأهمية المشاركة والتعاون سواء بين دول الجوار أو خارج نطاق القارة السمراء.

وأوضح في حديث لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة الرؤوساء مهمة للغاية، نظرًا لوضع رؤى مشتركة تحدد مستقبل القارة الإفريقية، لافتًا غلى أن المشاورات في المنتدى سوف ترفع إلى مجلس التعاون الإفريقي.

وكشف أن مسار منتدى أسوان، يهدف إلى خدمة الشعوب الإفريقية، وهو أحد الآليات التي آمل أن تكون مسهمة في وضع حلول لأزمات إفريقية.

واستطرد أن منتدى أسوان سيشهد مشاركة من مسؤوليين رفيعي المستوى، فضلًا عن مشاركة شبابية كاملة للحدث.

يذكر أن مدينة أسوان تستضيف منتدى السلام والتنمية المستدامة خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، والمقرر أن يحضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وعدد من زعماء وقادة العالم.